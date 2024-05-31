Флик раскрыл свою цель в «Барселоне»

«Я и команда сделаем все возможное, чтобы наши поклонники были довольны и смогли отпраздновать завоевание многих титулов в ближайшем будущем. Это моя цель. Нам нужен хороший футбол, я займусь этим», - передает слова немецкого специалиста AS.