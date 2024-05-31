Флик раскрыл свою цель в «Барселоне»

Новый наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пообщался с представителями СМИ после назначения на пост главного тренера команды.
«Я и команда сделаем все возможное, чтобы наши поклонники были довольны и смогли отпраздновать завоевание многих титулов в ближайшем будущем. Это моя цель. Нам нужен хороший футбол, я займусь этим», - передает слова немецкого специалиста AS.
Флик занял пост главного тренера «Барселоны» 29 мая. Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2026 года. Предыдущим наставником команды был испанец Хави Эрнандес, с которым клуб занял второе место в Ла Лиге.
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