Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о пролонгации трудового соглашения с «королевским» клубом в конце прошлого года.
«Я тогда спросил у гендиректора, нашли ли они нового специалиста. Он ответил, что клуб находится в поиске тренера. Я посоветовал ему подписать лучшего наставника для «Реала». Он поинтересовался, кто это, и я намекнул на себя. В итоге все очень быстро решилось», - передает слова итальянского тренера El Chiringuito.
Срок нового контракта между Анчелотти и мадридским грандом рассчитан до середины 2026 года. В этом сезоне «Реал» стал чемпионом Ла Лиги, а 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов УЕФА.
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