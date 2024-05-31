Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось»

«Я тогда спросил у гендиректора, нашли ли они нового специалиста. Он ответил, что клуб находится в поиске тренера. Я посоветовал ему подписать лучшего наставника для «Реала». Он поинтересовался, кто это, и я намекнул на себя. В итоге все очень быстро решилось», - передает слова итальянского тренера El Chiringuito.