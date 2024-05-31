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Анчелотти: «Я работал во многих клубах, но «Реал» и «Милан» – особенные»

31 Мая 2024 • 03:51 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
1 5.30 X 4.10 2 1.60
01.06 22:00

Рулевой Карло Анчелотти заявил, что считает себя фанатом мадридского «Реала».

Итальянец занимает свой нынешний пост с 2021 года. Помимо «Реала», в котором Анчелотти также работал с 2013 по 2015 год, в тренерской карьере специалиста были «Эвертон», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Челси», «Милан», «Ювентус», «Парма» и «Реджана».

«Да, я действительно фанат «Реала». Когда я это понял? Когда приехал сюда во второй раз. Мне довелось работать во многих клубах, но в «Реале» и «Милане» есть нечто особенное», – рассказал в интервью El Chiringuito Анчелотти.

1 июня «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд». Карло Анчелотти может в пятый раз выиграть турнир в качестве тренера.

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