Родриго: «Я до сих пор не привык к игре на позиции форварда»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго признался, что по-прежнему не в восторге от игры в центре атаки.

Бразилец, привыкший играть на фланге, был переведён на позицию «девятки» перед началом текущего сезона в результате тактической перестройки, которую провёл Карло Анчелотти после ухода Карима Бензема. «Сливочные» проводят грандиозную кампанию в новой формации, при этом Родриго не отрицает, что пожертвовал собственными интересами ради команды.

«Мне было очень трудно привыкать к новой роли. Я всегда говорил, что мне нравится действовать в штрафной, но не в качестве «девятки». Я делаю всё для команды, и если нужно, чтобы я играл так, то я адаптируюсь. Правда в том, что нам было непросто, когда Карим ушёл. Думаю, я всё ещё не адаптировался до конца – это не моя любимая позиция», – заявил в беседе с DAZN Родриго, который в субботу может стать двукратным победителем Лиги чемпионов.