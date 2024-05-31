Эндрик провёл последний матч за «Палмейрас» перед уходом в «Реал»

Форвард «Палмейраса» Эндрик сыграл свой последний матч перед отъездом в Европу.

Вундеркинд отыграл до 70-й минуты в поединке Кубка Либертадорес против «Сан-Лоренсо», который завершился нулевой ничьей. Для Эндрика это прощальный матч в составе родного клуба перед трансфером в «Реал» – нападающий пополнит ряды мадридского гранда в июле, когда отметит 18-летие.

В общей сложности на счету Эндрика 21 забитый мяч и четыре результативных паса в 82 матчах за «Палмейрас». К 17 годам футболист успел стать двукратным чемпионом Бразилии, двукратным победителем Лиги Паулиста и обладателем бразильского Суперкубка.