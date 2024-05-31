Родриго назвал игрока «Реала», который помог ему больше всех

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал, кто из одноклубников оказал наибольшее влияние на его развитие.

Бразилец пополнил ряды «сливочных» в 2019 году, перебравшись из «Сантоса». С тех пор форвард провёл в цветах испанского гранда 215 матчей, отметившись 54 голами и 41 ассистом. В субботу 23-летний игрок может во второй раз в карьере стать победителем Лиги чемпионов – в финале его команда сыграет против дортмундской «Боруссии».

«От Модрича я научился большему, чем от кого-либо другого, он всегда помогал мне. Я испытываю к нему особую привязанность. Мы часто разговариваем и шутим, как отец и сын», – сказал в интервью DAZN Родриго.