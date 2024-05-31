Капитан «Барселоны» Роберто удивлён ситуацией со своим контрактом

Ветеран «Барселоны» Серхи Роберто неприятно удивлён текущим положением дел.

Как стало известно на днях, истекающий контракт 32-летнего футболиста может не быть продлён, хотя до недавних пор всё шло к продлению договора. По сведениям журналиста Габриэля Санса, капитан «сине-гранатовых» удивлён тем, что подписание нового соглашения затягивается.

Из-за проблем с финансовым фэйр-плей «Барселона» испытывает трудности с регистрацией игроков. Жертвой может стать именно Серхи Роберто: по некоторым данным, сейчас в приоритете для клуба регистрация других игроков.

Роберто находится в системе «Барселоны» с 2006 года. На его счету 373 поединка за команду.