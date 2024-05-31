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Эндрик расплакался перед последним матчем за «Палмейрас» – игрок переходит в «Реал»

31 Мая 2024 • 02:06 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Сан-Лоренсо Альмагро
окончен

Нападающий «Палмейраса» Эндрик не смог сдержать эмоции перед началом последнего матча за родной клуб.

Бразильский коллектив проводит поединок группового этапа Кубка Либертадорес против «Сан-Лоренсо». В стартовом составе хозяев поля вышел Эндрик, для которого это последняя игра перед отъездом в Европу – в июле он перейдёт в мадридский «Реал». 17-летний форвард расплакался незадолго до начала встречи, а болельщики посвятили ему перформанс с надписью «увидимся позже».

«Реал» оформил трансфер Эндрика в конце позапрошлого года. Перехода пришлось ждать более полутора лет, так как южноамериканские футболисты могут переезжать в европейские клубы только с 18 лет.

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Ставка и прогноз на матч Палмейрас — Сан-Лоренсо Кубка Либертадорес — 31 мая 2024
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