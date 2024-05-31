Агент: «Витор Роке ожидал, что Хави будет выпускать его чаще»

Агент нападающего «Барселоны» Витора Роке признал, что ожидания бразильца не оправдались.

19-летний футболист присоединился к каталонскому гранду в январе, перебравшись из «Атлетико Паранаэнсе». В общей сложности при Хави Эрнандесе форвард появился на поле 16 раз, проведя на поле в сумме лишь 353 минуты.

«Витор ожидал, что Хави предоставит ему больше игровых минут. Роке – игрок мирового класса, как и Левандовски. Не стоит забывать, что Вини [Винисиусу Жуниору] потребовалось два года на адаптацию в «Реале». Теперь в «Барселону» пришёл новый тренер, и для Витора всё начинается с нуля», – цитирует Barca Universal агента Андре Кюри, представляющего интересы Роке.

Напомним, что в конце мая Хави Эрнандес был уволен из «Барселоны», а его место занял Ханс-Дитер Флик.