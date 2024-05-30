Флик обратился с просьбой к Араухо

Новый рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился с планами на центрального защитника Рональда Араухо.

Текущий контракт уругвайца с каталонским грандом истекает через два года, а переговоры по новому соглашению были приостановлены. Также к 25-летнему игроку проявляют интерес и другие клубы, среди которых давно фигурирует «Бавария».

Как сообщает Sport, Флик попросил Араухо остаться в «Барселоне». Сохранение центрбека в команде – одна из приоритетных целей немецкого тренера. В связи с этим, как ожидается, переговоры по новому контракту с футболистом вскоре будут возобновлены.