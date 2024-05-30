Гризманн ответил на вопрос о возможном уходе из «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал слухи о своём будущем.

Как недавно стало известно, подписать 33-летнюю звезду «матрасников» можно всего за 15 млн евро. Тем не менее, по словам самого форварда, уход не входит в его планы.

«Мне поступали звонки, предложения, но я намерен остаться. Я хочу, чтобы «Атлетико» стал моим последним европейским клубом. Я рад выступать здесь», – приводит Mundo Deportivo слова француза.

Действующий контракт Антуана Гризманна с «Атлетико» рассчитан до середины 2026 года. В прошедшем сезоне игрок отметился 24 голами и 8 ассистами, сыграв 48 матчей за команду Диего Симеоне.