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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может отменить трансфер из-за тактики Флика

30 Мая 2024 • 22:17 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис

Переход полузащитника «Бетиса» Гидо Родригеса в «Барселону» находится под угрозой срыва.

«Сине-гранатовые» ранее согласовали подписание аргентинца в качестве свободного агента, однако теперь переход может быть отменён. Как информирует журналист Тони Хуанмарти, в тактических построениях Ханса-Дитера Флика, недавно возглавившего «Барселону», не так важно наличие опорного хавбека стиля Родригеса. В связи с этим каталонский клуб охладил интерес к 30-летнему игроку. Вице-чемпионам Испании потребуется больше времени на принятие итогового решения по сделке.

В прошедшем розыгрыше Ла Лиги Гидо Родригес отметился двумя забитыми голами, проведя 24 матча за «Бетис».

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