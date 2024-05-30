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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не может зарегистрировать Флика слухи

30 Мая 2024 • 21:18 Комментировать (2)

Новый наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не может быть зарегистрирован клубом из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Marca.

Источник утверждает, что «сине-гранатовые» не могут зарегистрировать весь тренерский штаб Флика. Отмечается, что для исправления ситуации «Барселона» обязана освободить зарплатную ведомость или найти новый источник дохода.

В среду, 29 мая, «Барселона» официально объявила о назначении 59-летнего немца на пост главного тренера. Трудовой договор между сторонами был подписан на два сезона.

По итогам минувшего сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик
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Комментарии (2) Все комментарии
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snk6565
30 Мая 2024 в 22:19
А где ответ на главный вопрос...где бабло???...по ходу у того, кто больше всех кричит "все отлично, мы самые самые...щас скупим сборную мира...кто еще к нам в спонсоры?"...насквозь прогнивший, криминальный клуб (я отнюдь не про игроков и тренеров)))
NOBODY
30 Мая 2024 в 21:37
емае, и барсаглоры будут еще про нас что-то бубнить....напугались мол, мол начнут ОПЯТЬ!!!! (хаха) выигрывать постоянно в лалиге и ЛЧ....(хаха)...даже тренера не могут зарегать....в какую Ж... опустился клуб....ппц
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