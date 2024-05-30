Новый наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не может быть зарегистрирован клубом из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Marca.

Источник утверждает, что «сине-гранатовые» не могут зарегистрировать весь тренерский штаб Флика. Отмечается, что для исправления ситуации «Барселона» обязана освободить зарплатную ведомость или найти новый источник дохода.

В среду, 29 мая, «Барселона» официально объявила о назначении 59-летнего немца на пост главного тренера. Трудовой договор между сторонами был подписан на два сезона.

По итогам минувшего сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги.