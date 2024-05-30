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Родриго может стать игроком «Манчестер Сити»

30 Мая 2024 • 20:10 Комментировать

Родриго Гоас, футболист мадридского «Реала», в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как сообщает Mundo Deportivo, 23-летний футболист может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Отмечается, что покинуть стан «сливочных» бразилец может из-за того, что в команду перейдёт французский форвард Килиан Мбаппе и ему не найдётся места в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что «Реал» может рассмотреть предложения о продаже Родриго как минимум за 100 миллионов евро

В этом сезоне Родриго провёл во всех турнирах 50 матчей, забил 17 голов и сделал девять результативных передач на партнёров.

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