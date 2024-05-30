Из «Барселоны» может уйти капитан

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как стало известно Relevo, каталонский клуб не может обещать успешную регистрацию нового контракта Роберто в нынешней ситуации с финансовым фэйр-плей. Таким образом, капитан «сине-гранатовых» может обрести статус свободного агента – его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца июня.

Всего за первую команду «Барселоны» Серхи Роберто провёл 373 матча, в которых забил 19 голов и отдал 43 результативных паса на партнёров.

Напомним, что «Барселона» завершила чемпионат Испании на втором месте.