Гризманна можно купить по низкой цене

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может быть продан в летнее трансферное окно по низкой цене. Как сообщает L’Equipe, в действующем контракте игрока прописана опция выкупа примерно за 15 миллионов евро. Разумеется, это очень низкий ценник для такого футболиста такого уровня.

Отмечается, что несколько клубов уже обозначили свой интерес к 33-летнему Гризманну. Ранее француз говорил о своём желании попробовать силы в МЛС.

В сезоне 2023/2024 Антуан Гризманн провёл 48 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 24 гола и 8 результативных передач на партнёров.