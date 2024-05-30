Сын Анчелотти объяснил, почему расплакался во время прощального матча Крооса

Давиде Анчелотти, сын и ассистент главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, рассказал, почему не сдержал слёз в последнем туре Ла Лиги, который стал прощальным для полузащитника «сливочных» Тони Крооса на «Сантьяго Бернабеу».

«Я очень эмоциональный и чувствительный человек. В этом я похож на своего отца. Тони был очень важным футболистом для нас, поэтому я не мог сдержаться. Это был очень эмоциональный момент», – цитирует Давиде ABC.

Напомним, 34-летний Кроос завершит профессиональную карьеру футболиста этим летом. Прощальным турниром полузащитника станет домашний чемпионат Европы, где Тони постарается помочь сборной Германии выиграть титул.