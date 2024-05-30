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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названо имя следующего тренера «Севильи»

30 Мая 2024 • 15:19 Комментировать

Следующим главным тренером «Севильи» станет Гарсия Пимьента. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на своего коллегу Максимо де ла Круса, андалузский клуб уже договорился с 49-летним специалистом.

Пимьента подпишет контракт, который будет рассчитан до середины 2025 года. В нём будет прописана опция продления ещё на один сезон.

С конца января 2022 года Гарсия Пимьента тренировал «Лас-Пальмас». Последний чемпионат Испании команда завершила на 16-й позиции.

Напомним, что ранее «Севилья» объявила об уходе с должности главного тренера Кике Санчеса Флореса.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Лас-Пальмас Гарсия Пимьента ещё теги
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