Названо имя следующего тренера «Севильи»

Следующим главным тренером «Севильи» станет Гарсия Пимьента. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на своего коллегу Максимо де ла Круса, андалузский клуб уже договорился с 49-летним специалистом.

Пимьента подпишет контракт, который будет рассчитан до середины 2025 года. В нём будет прописана опция продления ещё на один сезон.

С конца января 2022 года Гарсия Пимьента тренировал «Лас-Пальмас». Последний чемпионат Испании команда завершила на 16-й позиции.

Напомним, что ранее «Севилья» объявила об уходе с должности главного тренера Кике Санчеса Флореса.