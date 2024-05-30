Давиде Анчелотти рассказал, как называет отца на тренировках

Давиде Анчелотти, тренер «Реала» и сын Карло Анчелотти, ответил на вопрос, как он обращается к отцу на тренировочных занятиях.

— На тренировках с игроками я называю его Мистер, но на тренерских встречах я называю его отцом, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

По итогам минувшего розыгрыша испанской Ла Лиги «Реал» финишировал на первой позиции в турнирной таблице, набрав 95 очков в 38 турах.

В субботу, 1 июня, «Реал» сыграет против «Боруссии» Дортмунд в финале Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.

Ранее сообщалось, что Давиде Анчелотти может начать самостоятельный тренерский путь, став новым наставником французского «Реймса».