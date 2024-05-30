Лунин не полетел с «Реалом» на финал Лиги чемпионов

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин не полетел со своей командой на финал Лиги чемпионов, который состоится в субботу в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Напомним, у 25-летнего украинца простуда.

Как сообщает журналист Карлос Родригес, несмотря на то, что Андрей не вылетел вместе с командой, ожидается, что он присоединиться к своим партнёрам уже в субботу. Правда, в основном составе «Реала» с большой долей вероятности всё равно выйдет Тибо Куртуа.

Напомним, именно Лунин был первым номером «королевского клуба» начиная с ноября, когда украинцу удалось вытеснить из основного состава арендованного у «Челси» Кепу Аррисабалагу.