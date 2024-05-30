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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реал» вернётся полузащитник - названо имя

30 Мая 2024 • 12:22 Комментировать (1)

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Марвин вернется в мадридский «Реал». В настоящий момент игрок находится в аренде. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Марвин в минувшем розыгрыше испанского чемпионата провел 31 встречу. Полузащитник записал на свой счет две результативные передачи и получил пять желтых карточек.

Срок арендного соглашения между Марвином и «Лас-Пальмасом» истекает в конце следующего месяца. Трансферная стоимость игрока оценивается в два миллиона евро.

По итогам прошлого сезона «Реал» стал чемпионом Ла Лиги, а «Лас-Пальмас» финишировал на 16-й строчке.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
30 Мая 2024 в 12:43
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