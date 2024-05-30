В «Реале» опасаются, что Лунин захочет уйти летом

Мадридский «Реал» всерьёз опасается, что вратарь команды Андрей Лунин захочет покинуть команду в летнее трансферное окно. Опасения связаны с тем, что украинца не выпустят в стартовом составе на финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Напомним, Андрей был основным вратарём «королевского клуба» с ноября, но Тибо Куртуа вернулся в стартовый состав после длительного отсутствия из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Лунин готов подписать новый контракт с «Реалом», но теперь 25-летний украинец может передумать. Андрей может покинуть «Сантьяго Бернабеу», если получит привлекательное предложение от другого клуба, который гарантирует ему стабильную игровую практику.