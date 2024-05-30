В «Реале» очень довольны выступлениями Менди в этом сезоне

Мадридский «Реал» остался очень доволен выступлениями левого защитника Ферлана Менди в этом сезоне. По информации от журналиста Фабрицио Романо, тренерский штаб «королевского клуба» очень ценит французского фуллбека.

Напомним, контракт Менди с «Реалом» истекает летом 2025 года. Ранее сообщалось, что Ферлан может покинуть «королевский клуб» уже в ближайшее межсезонье, ведь руководство также планирует пригласить в команду Альфонсо Дэвиса из мюнхенской «Баварии».

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании 28-летний Менди провёл 23 матча, где не отметился ни одним результативным действием.