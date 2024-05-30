Трансфер Гидо Родригеса в «Барселону» может сорваться

Опорный полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес может не перейти в каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно. По информации от Mundo Deportivo, в сделке возникли проблемы.

Сообщается, что между Родригесом и «Барселоной» была предварительная договорённость, но её срок скоро истекает. «Сине-гранатовые» пока не могут гарантировать аргентинцу, что зарегистрируют его на следующий сезон. Проблема заключается в финансовых трудностях «Барселоны».

Отмечается, что 30-летний полузащитник имеет и другие варианты для продолжения карьеры. В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Родригес отметился двумя забитыми голами.