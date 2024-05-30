«Барселона» не исключает вариант с арендой Роке

Каталонская «Барселона» всё ещё не исключает, что летом отдаст в аренду своего нападающего Витора Роке, который недоволен количеством игровой практики. По информации от Mundo Deportivo, вполне вероятно, что бразилец окажется в другом топ-клубе.

Судьбу Роке должен решить новый тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, который заменил на своём посту Хави Эрнандеса. Напомним, бывший игрок «сине-гранатовых» не особо доверял Витору, из-за чего 19-летний игрок был недоволен во второй половине минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что Роке интересен таким клубам, как «Порту» и миланский «Интер».