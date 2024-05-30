Стало известно, когда «Реал» подпишет Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в ближайшем будущем пополнит ряды мадридского «Реала». О трансфере будет объявлено в течение следующих двух недель, об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

«Королевский» клуб хочет объявить о звездном подписании до начала чемпионата Европы-2024, который стартует 14 июня. Ранее Мбаппе сообщил, что покидает французский «ПСЖ».

Ожидается, что 25-летний нападающий подпишет с «королевским» клубом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2029 года. В мадридском гранде Мбаппе будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.