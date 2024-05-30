Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием

«Барселону» возгласил Ханси Флик, и вряд ли это решение принесёт клубу успех. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, что не так с этим выбором.

Никакого плана, сплошная взбалмошность

Ситуация с уходом, сохранением и всё же увольнением Хави – это что-то в стиле легендарного Маурицио Дзампарини. «Барселона» сначала хотела сохранить свою легенду в клубе в качестве тренера, а потом было принято решение об увольнении. Почему Жоан Лапорта решил это сделать, можно только гадать. То ли ему не понравилась плохая атмосфера в раздевалке, то ли слова Хави на одной из последних пресс-конференций. В целом это вообще не имеет значения.

Факт в том, что Хави абсолютно точно уволен не по спортивным причинам. Причём после того, как клуб предпринял усилия сохранить тренера. То есть решение об увольнении Хави – это чистые эмоции. Взбалмошность президента. В такой ситуации сложно ждать, что следующее решение Лапорты будет продиктовано какой-то логикой. Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» не благодаря каким-то качествам, а просто потому, что так захотелось руководству клуба.

Так ли плох Флик?

Нет конечно. Флик в своё время сумел подсобрать кризисную «Баварию» и выиграть Лигу чемпионов. Да, это случилось в ковидном сезоне, то есть условия были своего рода особенные, чтобы из него делать далеко идущие выводы. И всё же Флик имеет опыт работы с топ-клубом, знает, как побеждать. Немец, например, выглядит более логичным выбором, чем решение той же «Баварии» нанять Венсана Компани.

Просто надо понимать, что Флик – это огромный риск для «Барселоны». Во-первых, у него очень небольшой опыт самостоятельной работы. На заре нулевых он поработал в низших дивизионах с «Хоффенхаймом», потом долго был помощником, затем из кресла ассистента принял «Баварию» на полтора сезона, после чего ушёл в сборную Германии. Учитывая сложности в «Барселоне», Флику может просто не хватить умений.

Второй момент, который пугает даже больше, заключается в том, что Флик не работал за границей. Большой вопрос, сможет ли быстро адаптироваться к новым условиям уже не молодой (59-летний) специалист. С другой стороны, фактор новизны может сыграть на пользу. Флик точно не будет так сильно погружён во все разговоры, слухи, передряги, потому что банально не сможет всё понимать.

Проблема «Барселоны» не в тренере

Основная сложность Флика заключается в том, что проблема «Барселоны» не в тренере. Одна ситуация, когда в клубе всё хорошо, и наставнику просто надо расставить игроков, чтобы всё заработало. Именно в таком положении Флик был, когда возглавил «Баварию». Тогда в Мюнхене Нико Ковач просто делал странные вещи.

В «Барселоне» же проблемы намного более фундаментальные. Каталонцы набирают состав не из тех, кого хотят, а кого могут уговорить. Из-за этого футболисты далеко не всегда вообще стилистически подходят. На это наслаивается специфическая работа каталонской прессы, которая давит на команду. В свою очередь руководство «Барселоны» при этом мечтает о больших победах, к чему объективных предпосылок нет.

А ещё Флик всё равно окажется во власти предрассудков. От «Барселоны» будут требовать и атакующего, и ажурного футбола, развития и ставки на своих воспитанников, борьбы за титулы. Это в принципе довольно гремучая смесь. И вряд ли стоит надеяться, что всё решит вернувшийся союз Левандовски и Флика. Поляк, конечно, под руководством специалиста провёл едва ли не лучший сезон в карьере, за который заслужил «Золотой мяч», но с тех пор прошло уж слишком много времени.

Сколько проработает Флик?

Применительно к Флику нет смысла говорить о том, получится у него или нет в Каталонии. Лигу чемпионов следующего сезона «Барселона» не выиграет, если только не случится какого-то чуда. При этом каталонцы вполне могут победить в Ла Лиге, ведь «Реал» порой буксует и отдаёт золотые медали своему конкуренту.

Интереснее подумать, на сколько Флик задержится на «Камп Ноу». С одной стороны, сложно поверить, что немец надолго останется в «Барселоне». Во-первых, он всё же не выглядит подходящим тренером для «блауграны», при этом он не молод. С другой стороны, Лапорта, возможно, не будет спешить с увольнением, учитывая, что найти нового наставника было не так-то просто.

Если делать ставку, то имеет смысл рискнуть поставить на срок менее 2,5 года. Следующий сезон Флик наверняка отработает целиком и останется на второй год. Однако предпосылок к тому, что роман получится счастливым и долгим, нет.

«Барселона» объявила о назначении Флика главным тренером

Роман Андреев