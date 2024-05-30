Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своих спортивных кумирах.

«Мои кумиры? Это Пеле, Роналдо, Джордан, Брайант, Леброн Джеймс и Криштиану Роналду. Я взял понемногу от каждого поколения моих любимых видов спорта. Пеле же является нашим королем», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

В сезоне-2023/2024 Винисиус принял участие в 38 поединках, записав на свой счет 23 забитых мяча и 11 результативных передач. Бразилец является одним из главных претендентов на «Золотой мяч» в этом году.

1 июня «Реал» встретится с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли».