Дешам ответил на вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»

Рулевой национальной команды Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о потенциальном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Будущее Мбаппе никак не зависит от меня. Они сами решат, когда все сделать официально», - передает слова специалиста AS.

Ранее 25-летний нападающий объявил, что покинет парижский гранд по завершении сезона-2023/2024. Килиан уйдет из клуба в статусе свободного агента. Мбаппе близок к подписанию пятилетнего контракта с «Реалом». Заработная плата звездного футболиста в «королевском» клубе составит порядка 15 миллионов евро.