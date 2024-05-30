Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дешам ответил на вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»

30 Мая 2024 • 07:53 Комментировать

Рулевой национальной команды Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о потенциальном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Будущее Мбаппе никак не зависит от меня. Они сами решат, когда все сделать официально», - передает слова специалиста AS.

Ранее 25-летний нападающий объявил, что покинет парижский гранд по завершении сезона-2023/2024. Килиан уйдет из клуба в статусе свободного агента. Мбаппе близок к подписанию пятилетнего контракта с «Реалом». Заработная плата звездного футболиста в «королевском» клубе составит порядка 15 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дидье Дешам Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов 28 команд уже вышли в Лигу чемпионов – весь список «Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру «Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по тен Хагу Винисиус назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Мюллер прокомментировал назначение Компани в «Баварию» Фергюсон произнёс одно слово после победы «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч» Гвардиола ответил на предложение остаться в «Манчестер Сити» навсегда
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Барселона» объявила об увольнении Хави Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего
Спортивные новости
Плющев: Финны никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея Экс-главный тренер сборной России: Дальше четвертьфинала на ЧМ мы бы не прошли Кожевников: Шведы только вонять могут Канарейкин оценил судейство на минувшем ЧМ Экс-главный тренер сборной России: У нас любят, когда девочки танцуют, а хоккеем мы не занимаемся Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Мая
09:39 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда «Реал» подпишет Мбаппе
08:32 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду
07:53 · Испания. Ла Лига
Дешам ответил на вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»
01:19 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо рассказал, когда «Реал» представит Мбаппе
29 Мая
19:16 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ хотят перехватить игрока у «Реала»
17:35 · Испания. Ла Лига
Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» 10
14:26 · Испания. Ла Лига
Хави отказался возглавить сборную
13:24 · Испания. Ла Лига
Хави хотел продать Левандовски летом, это повлияло на решение Лапорты об увольнении 2
13:06 · Испания. Ла Лига
Рюдигер ответил, сможет ли стать лидером «Реала» после ухода Крооса и Модрича
12:52 · Испания. Ла Лига
Цыганков: «Целью «Жироны» было чемпионство в Испании»
12:48 · Испания. Ла Лига
Ширер: «Хоселу не является нападающим топ-уровня» 1
12:39 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» приняли решение по Лемару
12:25 · Англия. Премьер-лига
Ольмо интересен 5 топ-клубам
12:07 · Германия. Бундеслига
Паласиос: «Интерес «Барселоны» – это большая честь для меня»
10:20 · Испания. Ла Лига
Нагельсманн прокомментировал решение Крооса завершить карьеру
Все новости
Рекомендуем