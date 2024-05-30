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Инсайдер Романо рассказал, когда «Реал» представит Мбаппе

30 Мая 2024 • 01:19 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе недавно объявил о решении уйти из «ПСЖ» по завершению сезона. Всё идёт к тому, что в скором времени француз примерит на себе футболку «Реала», за который он мечтал играть с детства.

Известный журналист Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что «Реал» планирует представить Мбаппе до начала чемпионата Европы – 2024, то есть до 14 июня.

Отмечается, что «ПСЖ» никак не может помешать представлению Мбаппе в «Реале», хоть контракт игрока с грандом Лиги 1 рассчитан до конца июня.

Добавим, что за «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступал с лета 2017 года после трансфера из «Монако».

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