Инсайдер Романо рассказал, когда «Реал» представит Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе недавно объявил о решении уйти из «ПСЖ» по завершению сезона. Всё идёт к тому, что в скором времени француз примерит на себе футболку «Реала», за который он мечтал играть с детства.

Известный журналист Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что «Реал» планирует представить Мбаппе до начала чемпионата Европы – 2024, то есть до 14 июня.

Отмечается, что «ПСЖ» никак не может помешать представлению Мбаппе в «Реале», хоть контракт игрока с грандом Лиги 1 рассчитан до конца июня.

Добавим, что за «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступал с лета 2017 года после трансфера из «Монако».