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Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны»

29 Мая 2024 • 17:35 Комментировать (1)

В среду «Барселона» объявила о назначении Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера команды. Немецкий специалист подписал контракт на два года – до конца сезона 2025/2026. После назначения Флик дал комментарий.

«Подписать контракт с «Барселоной» и работать в таком великом клубе – большая честь и мечта. Я действительно с нетерпением жду начала работы. Это невероятный клуб. Я выиграл несколько титулов с «Баварией» и теперь хочу продолжить это с «Барселоной». Вместе мы можем добиться многого», - сказал Флик пресс-службе каталонского клуба.  

На посту главного тренера «Барселоны» Флик сменил Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик
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Комментарии (1) Все комментарии
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evgeniy-skripskiy
29 Мая 2024 в 18:19
.. Не держите зла что когда то надругался над вами , кто старое помянет ...
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