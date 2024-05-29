Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны»

В среду «Барселона» объявила о назначении Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера команды. Немецкий специалист подписал контракт на два года – до конца сезона 2025/2026. После назначения Флик дал комментарий.

«Подписать контракт с «Барселоной» и работать в таком великом клубе – большая честь и мечта. Я действительно с нетерпением жду начала работы. Это невероятный клуб. Я выиграл несколько титулов с «Баварией» и теперь хочу продолжить это с «Барселоной». Вместе мы можем добиться многого», - сказал Флик пресс-службе каталонского клуба.

На посту главного тренера «Барселоны» Флик сменил Хави.