«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о назначении Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера. 59-летний специалист подписал с «сине-гранатовыми» контракт сроком до конца июня 2026 года.

Флик находился без тренерской работы с сентября прошлого года после увольнения из национальной сборной Германии. Теперь немецкий специалист будет стараться хорошо проявить себя у руля «Барселоны».

Напомним, что на прошлой неделе «Барселона» объявила о решении уволить Хави. Под руководством молодого тренера команда заняла второе место в последнем чемпионате Испании.