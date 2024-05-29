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Грязный приём: Стало известно, как руководители «Барселоны» подставили Хави слухи

29 Мая 2024 • 14:36 Комментировать (1)

В конце апреля «Барселона» объявила о том, что Хави продолжит работу с командой в следующем сезоне. Прошёл месяц, и последовало новое объявление – Хави решили уволить.

Поговаривают, что в последние недели атмосфера в «Барселоне» была далека от оптимальной. Как сообщает Catalunya Radio, ссылаясь на близкие к Хави источники, главный советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты Алехандро Эччеваррия сознательно создал беспорядки в раздевалке. Он «слил» футболистам письмо, которое Хави передал руководству. В этом письме тренер составил список игроков, которых хотел продать.

Таким образом, «Барселона» использовала грязный приём, чтобы подставить Хави.

Позорище в «Барселоне»: За что Лапорта уволил Хави

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Алехандро Эччеваррия ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
29 Мая 2024 в 14:44
Ключевое слово "Поговаривают". Всё остальное предположения , основанные на слухах.
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