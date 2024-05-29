В конце апреля «Барселона» объявила о том, что Хави продолжит работу с командой в следующем сезоне. Прошёл месяц, и последовало новое объявление – Хави решили уволить.

Поговаривают, что в последние недели атмосфера в «Барселоне» была далека от оптимальной. Как сообщает Catalunya Radio, ссылаясь на близкие к Хави источники, главный советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты Алехандро Эччеваррия сознательно создал беспорядки в раздевалке. Он «слил» футболистам письмо, которое Хави передал руководству. В этом письме тренер составил список игроков, которых хотел продать.

Таким образом, «Барселона» использовала грязный приём, чтобы подставить Хави.

Позорище в «Барселоне»: За что Лапорта уволил Хави