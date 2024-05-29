Хави отказался возглавить сборную

«Барселона» решила уволить Хави с поста главного тренера, о чём было объявлено на прошлой неделе. Где и когда продолжит карьеру молодой специалист, пока непонятно. Как сообщает на своих страницах издание AS, Хави поступило предложение возглавить сборную Южной Кореи, однако тренер отказался.

Источник указывает и на то, что справки по Хави наводили такие статусные европейские клубы, как «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что в ближайшее время Хави планирует взять творческий отпуск и проводить время в кругу близких людей.

Напомним, что «Барселона» заняла второе мест в чемпионате Испании.

Позорище в «Барселоне»: За что Лапорта уволил Хави