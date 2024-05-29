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Хави хотел продать Левандовски летом, это повлияло на решение Лапорты об увольнении

29 Мая 2024 • 13:24 Комментировать (2)

Бывший тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес в летнее трансферное окно хотел расстаться с нападающим Робертом Левандовски. По информации от издании Sport, такой настрой специалиста повлиял на решение Жоана Лапорты об увольнении.

35-летний Левандовский закончил минувшую кампанию с 19 голами и 8 результативными передачами в активе. Тем не менее, поляк начал забивать под конец сезона, когда «Барселона» особо ни за что не боролась.

Отметим, что с новым тренером «Барселоны» Хансом-Дитером Фликом опытный Левандовски работал в мюнхенской «Баварии». Именно под руководством этого специалиста Роберт забил 41 гол в Бундеслиге в сезоне-2020/21.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
29 Мая 2024 в 14:18
ай ля-порта решил что ксави хател ему свенью падлажить.. фи-гуш-ки не вышла.. А-ха-ха-ха! )))
pol-black
29 Мая 2024 в 14:12
Лапорта надеется на повторение рекорда? дурачок.
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