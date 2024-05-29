Хави хотел продать Левандовски летом, это повлияло на решение Лапорты об увольнении

Бывший тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес в летнее трансферное окно хотел расстаться с нападающим Робертом Левандовски. По информации от издании Sport, такой настрой специалиста повлиял на решение Жоана Лапорты об увольнении.

35-летний Левандовский закончил минувшую кампанию с 19 голами и 8 результативными передачами в активе. Тем не менее, поляк начал забивать под конец сезона, когда «Барселона» особо ни за что не боролась.

Отметим, что с новым тренером «Барселоны» Хансом-Дитером Фликом опытный Левандовски работал в мюнхенской «Баварии». Именно под руководством этого специалиста Роберт забил 41 гол в Бундеслиге в сезоне-2020/21.