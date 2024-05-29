Рюдигер ответил, сможет ли стать лидером «Реала» после ухода Крооса и Модрича

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер ответил, сможет ли стать лидером команды после ухода Луки Модрича и Тони Крооса. Напомним, последний завершит профессиональную карьеру после Евро-2024.

«Всему когда-то приходит конец. К сожалению, завершение карьеры Тони пришло сейчас. Мы будем скучать по нему, потому что он является уникальным и незаменимым игроком. Модрич? Он ещё молод (смеётся). Лука играет хорошо и действует энергично. Смогу ли я стать лидером после их ухода? Думаю, мне это по силам. Я не являюсь лидером больших слов, меня можно назвать лидером действий», – цитирует Рюдигера El Mundo.