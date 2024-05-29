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Чемпионат Испании. Ла Лига

Цыганков: «Целью «Жироны» было чемпионство в Испании»

29 Мая 2024 • 12:52 Комментировать

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков высказался о выступлении своей команды в минувшем сезоне чемпионата Испании. Каталонская команда сенсационно заняла третье место.

«Аппетит приходит во время еды. Зимой мы поставили перед собой самые высокие цели. Победа в Ла Лиге была одной из них», - передает слова футболиста AS.

В минувшем сезоне Цыганков поучаствовал в 34 поединках «Жироны», отметившись восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Трансферная стоимость украинца составляет 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Жирона Виктор Цыганков
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