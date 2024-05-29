Ширер: «Хоселу не является нападающим топ-уровня»

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер оценил уровень форварда мадридского «Реала» Хоселу, который выступает за «королевский клуб» на правах аренды из «Эспаньола».

«Я не хочу показаться неуважительным – он только что забил два гола, возможно, за самый большой клуб в мире, чтобы вывести их в финал Лиги чемпионов. Хоселу может забить победный гол в финале, но он явно не является игроком топ-уровня», – цитирует Ширера The Athletic.

«Реал» летом может выкупить Хоселу за полтора миллиона евро. В минувшем розыгрыше чемпионата Испании нападающий отметился 10 голами и 2 результативными передачами.