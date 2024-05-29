В «Атлетико» приняли решение по Лемару

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар, пропустивший почти весь минувший сезона из-за операции на ахилле, останется в клубе на следующий сезон. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно данным источника, главный тренер столичного коллектива Диего Симеоне намерен дать шанс 28-летнему французу в следующей игровой кампании. Срок действующего контракта между Лемаром и «матрасниками» рассчитан до лета 2027 года. Трнсферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

По итогам сезона «Атлетико» занял четвертое место в турнирной таблице испанского чемпионата.