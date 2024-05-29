Нагельсманн прокомментировал решение Крооса завершить карьеру

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился мнением о решении полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса завершить игровую карьеру.
«Наверное, он уже давно думал об этом. Тони уже нечего доказывать. Впереди у него важный турнир, который он ждет с большим нетерпением. Если Германия станет чемпионом Европы, то у него буду все возможные трофеи. Это будет самое подходящее время для ухода», - передает слова специалиста портал Goal.com.
Напомним, что чемпионата Европы – 2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. После завершения турнира Кроос повесит бутсы на гвоздь.
Бан пользователя