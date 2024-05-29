Хамес Родригес может вернуться в Испанию

Полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес, ранее выступавший за мадридский «Реал», может вернуться в чемпионат Испании.

Как сообщает AS, в услугах колумбийского футболиста заинтересована «Сельта». Отмечается, что в ближайшее время клуб сделает официальное предложение по возможному трансферу.

Ранее сообщалось, что интерес к Родригесу также проявляет аргентинская «Бока-Хуниорс».

В текущем году Родригес провёл за «Сан-Паулу» четыре игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 4,5 миллиона евро.