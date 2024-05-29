Винисиус высказал мнение о культовом праздновании Роналду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о знаменитом праздновании португальца Криштиану Роналду.
«Мне очень нравится празднование Роналду. Это самое культовое празднование в футболе. Еще мне нравятся танцы игроков ФНЛ и празднования с фанатами», - передает слова бразильского игрока портал Goal.com.
Напомним, что сейчас Криштиану радует болельщиков своими голами и празднованиями в чемпионате Саудовской Аравии. В минувшем сезоне 39-летний португалец лучшим бомбардиром лиги, отметившись 35 голами в 31 встрече.
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