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Винисиус высказал мнение о культовом праздновании Роналду

29 Мая 2024 • 09:56 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о знаменитом праздновании португальца Криштиану Роналду.

«Мне очень нравится празднование Роналду. Это самое культовое празднование в футболе. Еще мне нравятся танцы игроков ФНЛ и празднования с фанатами», - передает слова бразильского игрока портал Goal.com.

Напомним, что сейчас Криштиану радует болельщиков своими голами и празднованиями в чемпионате Саудовской Аравии. В минувшем сезоне 39-летний португалец лучшим бомбардиром лиги, отметившись 35 голами в 31 встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Винисиус Жуниор ещё теги
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