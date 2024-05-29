Оливер Торрес покинет «Севилью» на правах свободного агента

Полузащитник «Севильи» Оливер Торрес покинет своей нынешний клуб ближайшим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Торрес выступает за «Севилью» с лета 2019 года, ранее он защищал цвета «Порту», мадридского «Атлетико» и «Вильярреала». В сезоне-2023/2024 29-летний футболист провёл 35 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает испанского хавбека в 6 миллионов евро.

Минувший розыгрыш чемпионата Испании «Севилья» завершила на 14-м месте в турнирной таблице, сумев набрать 41 очко в 38 проведённых матчах.