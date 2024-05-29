Модрич обратился к болельщикам «Реала» перед финалом Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Лука Модрич обратился к поклонникам мадридского клуба в преддверии финального матча Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии».
«Огромная благодарность вам за поддержку на протяжении всего сезона. У команды остался последний матч на «Уэмбли». Мы сделаем все возможное для того, чтобы вы были счастливы», - передает слова хорватского футболиста AS.
Напомним, что финальный матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится на стадионе в Лондоне. Дата проведения поединка – 1 июня. Стартовый свисток на «Уэмбли» прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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