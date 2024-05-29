«Барселона» может продать Иньиго Мартинеса летом

Каталонская «Барселона» летом может расстаться с центральным защитником Иньиго Мартинесом, который год назад присоединился к команде на правах свободного агента. По информации от издания Sport, испанец был приглашён по инициативе бывшего тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

Источник сообщает, что новый наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может отказаться от услуг Мартинеса. Менеджмент клуба также не считает Иньиго важным игроком. Опытный защитник не был стабильным игроком стартового состава в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что 33-летний Мартинес интересен мадридскому «Атлетико».