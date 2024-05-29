Флик и президент «Барселоны» Лапорта отпраздновали подписание контракта

Футбольный тренер Ханс-Дитер Флик и президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта провели совместный ужин. Как сообщает Mundo Deportivo, стороны отметили подписание контракта.

Официально о назначении немецкого специалиста будет объявлено в ближайшие несколько недель. У руля «сине-гранатовых» Флик заменит испанца Хави Эрнандеса, которого недавно отправили в отставку.

Последним местом работы Ханса-Дитера была национальная сборная Германии, где он трудился с 2021 по 2023 год. На клубном уровне специалист известен по работе в мюнхенской «Баварии», которую приводил к победам в Бундеслиге и Лиге чемпионов.