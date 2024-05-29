Модрич отреагировал на слухи о работе тренером «Реала»

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич отреагировал на информацию, что он может войти в тренерский штаб Карло Анчелотти.
«Без понятия, откуда берется такая информация. Могу сказать, что это не соответствует действительности. Я не буду ни помощником, ни вторым тренером. Я по-прежнему действующий футболист, хочу продолжать заниматься этим. Мне интересно играть», - передает слова 38-летнего хорвата Cope.
В текущем сезоне Модрич поучаствовал в 44 поединках за мадридскую команду. Полузащитник отметился двумя забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Его рыночная стоимость – восемь миллионов евро.
Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру
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