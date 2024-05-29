Модрич отреагировал на слухи о работе тренером «Реала»

«Без понятия, откуда берется такая информация. Могу сказать, что это не соответствует действительности. Я не буду ни помощником, ни вторым тренером. Я по-прежнему действующий футболист, хочу продолжать заниматься этим. Мне интересно играть», - передает слова 38-летнего хорвата Cope.