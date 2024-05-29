Анчелотти назвал трофей, который хочет выиграть перед завершением карьеры

«Футбол – это одновременно и сложно, и просто. Хотя простого больше. У меня по-прежнему есть страсть к этой игре. Я готов завершить карьеру в мадридском «Реале», но перед этим хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов», - передает слова итальянского специалиста La Repubblica.