Анчелотти назвал трофей, который хочет выиграть перед завершением карьеры

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном завершении своей карьеры.
«Футбол – это одновременно и сложно, и просто. Хотя простого больше. У меня по-прежнему есть страсть к этой игре. Я готов завершить карьеру в мадридском «Реале», но перед этим хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов», - передает слова итальянского специалиста La Repubblica.
Напомним, что в нынешнем сезоне «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где «сливочным» будет противостоять дортмундская «Боруссия». Решающий матч престижного турнира состоится 1 июня в Лондоне.
Бан пользователя