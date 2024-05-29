В «Реале» отказались выплачивать бонусы Мбаппе за «ПСЖ»

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес не собирается выплачивать нападающему Килиану Мбаппе бонусы, которые игнорирует руководство французского «ПСЖ». Об этом стало известно журналистам Lequipe.

Перес не будет выплачивать 25-летнему футболисту бонусы в размере 80 миллионов евро, потому что игрок перейдет в «королевский» клуб на правах свободного агента. Ранее было объявлено, что «ПСЖ» отказался выплачивать Мбаппе оклад и бонусы за последние месяцы. В Париже переложили эту функцию на «Реал».

Ранее стало известно, что Килиан покидает «ПСЖ». С большой долей вероятности он продолжит карьеру в Мадриде.