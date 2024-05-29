Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу

«Нашему президенту уже 77 лет. Ему не хочется, чтобы ситуация в клубе постоянно менялась. «Реал» - хорошо управляемый проект. Флорентино Перес много раз проводил невероятные трансферные кампании. К нам пришли Беллингем, Родриго, Вальверде. Все они в расцвете сил. Скоро к команде присоединится Эндрик. Флорентино, спасибо за такую отличную работу», - передает слова итальянца Times Sport.